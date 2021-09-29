Ліга чемпіонів: який вигляд має турнірна таблиця групи "Шахтаря" після сенсаційного 2-го туру
Донецький "Шахтар" займає останнє місце в групі D після 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
3-й тур Ліги чемпіонів відбудеться 19 жовтня. "Шахтар" зіграє проти "Реалу", а на "Шериф" чекає зустріч з міланським "Інтером".
Після 2-х матчів групу D сенсаційно очолив молдавський "Шериф" Юрія Вернидуба, в якого 6 очок. Слідом йде "Реал" з трьома балами. "Шахтар" та "Інтер" ділять 3-4 місце, у них по 1 набраному пункту.
- 28 вересня у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию проти міланського "Інтера".
- Після цього французький ПСЖ переміг англійський "Манчестер Сіті" у центральному матчі 2-го туру ЛЧ.
- У 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів молдавський "Шериф" сенсаційно переміг мадридський "Реал"
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