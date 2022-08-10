Ліга чемпіонів: з ким у плей-офф кваліфікації зустрінеться "Динамо"
У плей-офф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграє проти португальської "Бенфіки"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У вівторок, 9 серпня, були зіграні всі матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. У підсумку в плей-офф вийшли київське "Динамо", норвезький "Буде/Глімт", кіпрський "Аполлон", чеська "Вікторія Плзень", сербська "Црвена Звезда", португальська "Бенфіка", загребське "Динамо", азербайджанський "Карабах", нідерландський ПСВ та шотландський "Рейнджерс".
У вирішальному раунді відбору ЛЧ "Динамо" зустрінеться з португальською "Бенфікою", яка пройшла данський "Мідтьюлланд". Матчі повинні пройти 16-17 і 23-24 серпня.
-
9 серпня "Динамо" перемогло австрійський "Штурм" у повторному матчі в 3-му раунді кваліфікації ЛЧ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.58
Купівля 38.58Продаж 39.59
-
EUR
Купівля 38.96Продаж 40.11
- Актуальне
- Важливе