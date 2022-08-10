Про це повідомляє Еспресо.TV.

У вівторок, 9 серпня, були зіграні всі матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. У підсумку в плей-офф вийшли київське "Динамо", норвезький "Буде/Глімт", кіпрський "Аполлон", чеська "Вікторія Плзень", сербська "Црвена Звезда", португальська "Бенфіка", загребське "Динамо", азербайджанський "Карабах", нідерландський ПСВ та шотландський "Рейнджерс".

У вирішальному раунді відбору ЛЧ "Динамо" зустрінеться з португальською "Бенфікою", яка пройшла данський "Мідтьюлланд". Матчі повинні пройти 16-17 і 23-24 серпня.