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Ліга чемпіонів: з ким у плей-офф кваліфікації зустрінеться "Динамо"

10 серпня, 2022 середа
02:26
Спорт Динамо, Ліга чемпіонів

У плей-офф раунді кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" зіграє проти португальської "Бенфіки"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У вівторок, 9 серпня, були зіграні всі матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. У підсумку в плей-офф вийшли київське "Динамо", норвезький "Буде/Глімт", кіпрський "Аполлон", чеська "Вікторія Плзень", сербська "Црвена Звезда", португальська "Бенфіка", загребське "Динамо", азербайджанський "Карабах", нідерландський ПСВ та шотландський "Рейнджерс".

У вирішальному раунді відбору ЛЧ "Динамо" зустрінеться з португальською "Бенфікою", яка пройшла данський "Мідтьюлланд". Матчі повинні пройти 16-17 і 23-24 серпня.

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футбол
Динамо
Ліга чемпіонів
Бенфіка
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