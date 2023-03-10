Ліга Європи: "Манчестер Юнайтед" розгромив "Бетіс" в 1/8 фіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Манчестер Юнайтед" з рахунком 4:1. Голи у ворота "Бетіса" забили Маркус Решфорд, Антоні, Бруно Фернандеш та Ваут Вегхорст.

Єдиний м'яч для "Бетіса" оформив Айосе Перес. Це сталось на 32-й хвилині, а рахунок тоді став 1:1.

Матч-відповідь пройде 16 березня у Нідерландах.

Ліга Європи

1/8 фіналу

9 березня

"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Бетіс" (Іспанія) 4:1

Голи: Решфорд, 6, Антоні, 52, Фернандеш, 58, Вегхорст, 82 – Перес, 32