Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив у Варшаві, закінчився внічию 1:1. "Шахтар" вийшов вперед на 79-й хвилині завдяки курйозному голу Ярослава Ракицького. Центрбек неймовірно згрупувався при кутовому та спиною відправив м'яч у ворота нідерландців.

На останніх хвилинах матчу "Феєнорд" відповів на пропущений гол. Есек'єль Бульяуде виграв верхове єдиноборство у штрафному майданчику "Шахтаря" та зробив рахунок 1:1.

Матч-відповідь пройде 16 березня у Нідерландах.

Ліга Європи

1/8 фіналу

9 березня

"Шахтар" (Україна) - "Феєнорд" (Нідерланди) 1:1

Голи: Ракицький, 79 - Бульяуде, 89

"Шахтар": Трубін, Топалов, Ракицький, Матвієнко, Тейлор, Степаненко, Судаков (Петряк, 90), Бондаренко (Назарина, 90), Криськів (Джурасек, 63), Зубков (Швед, 77), Траоре (Келсі, 63).

"Феєнорд": Велленройтер, Хартман, Ганцко, Гертрейда, Педерсен (Траунер, 57), Себастьян Шиманьський (Ділросун, 73), Кекчю, Віффер, Ідріссі (Ігор Пайшан, 72), Джаханбахш (Бульяуде, 86), Хіменес.