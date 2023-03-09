Курйозного голу Ракицького не вистачило "Шахтарю" для перемоги над "Феєнордом" у Лізі Європи
У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" зіграв унічию проти нідерландського "Феєнорда"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив у Варшаві, закінчився внічию 1:1. "Шахтар" вийшов вперед на 79-й хвилині завдяки курйозному голу Ярослава Ракицького. Центрбек неймовірно згрупувався при кутовому та спиною відправив м'яч у ворота нідерландців.
На останніх хвилинах матчу "Феєнорд" відповів на пропущений гол. Есек'єль Бульяуде виграв верхове єдиноборство у штрафному майданчику "Шахтаря" та зробив рахунок 1:1.
Матч-відповідь пройде 16 березня у Нідерландах.
Ліга Європи
1/8 фіналу
9 березня
"Шахтар" (Україна) - "Феєнорд" (Нідерланди) 1:1
Голи: Ракицький, 79 - Бульяуде, 89
"Шахтар": Трубін, Топалов, Ракицький, Матвієнко, Тейлор, Степаненко, Судаков (Петряк, 90), Бондаренко (Назарина, 90), Криськів (Джурасек, 63), Зубков (Швед, 77), Траоре (Келсі, 63).
"Феєнорд": Велленройтер, Хартман, Ганцко, Гертрейда, Педерсен (Траунер, 57), Себастьян Шиманьський (Ділросун, 73), Кекчю, Віффер, Ідріссі (Ігор Пайшан, 72), Джаханбахш (Бульяуде, 86), Хіменес.
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