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Курйозного голу Ракицького не вистачило "Шахтарю" для перемоги над "Феєнордом" у Лізі Європи

9 березня, 2023 четвер
23:57
Спорт Шахтар, Ліга Європи

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" зіграв унічию проти нідерландського "Феєнорда"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив у Варшаві, закінчився внічию 1:1. "Шахтар" вийшов вперед на 79-й хвилині завдяки курйозному голу Ярослава Ракицького. Центрбек неймовірно згрупувався при кутовому та спиною відправив м'яч у ворота нідерландців.

На останніх хвилинах матчу "Феєнорд" відповів на пропущений гол. Есек'єль Бульяуде виграв верхове єдиноборство у штрафному майданчику "Шахтаря" та зробив рахунок 1:1.

Матч-відповідь пройде 16 березня у Нідерландах.

Ліга Європи

1/8 фіналу

9 березня

"Шахтар" (Україна) - "Феєнорд" (Нідерланди) 1:1

Голи: Ракицький, 79 - Бульяуде, 89

"Шахтар": Трубін, Топалов, Ракицький, Матвієнко, Тейлор, Степаненко, Судаков (Петряк, 90), Бондаренко (Назарина, 90), Криськів (Джурасек, 63), Зубков (Швед, 77), Траоре (Келсі, 63).

"Феєнорд": Велленройтер, Хартман, Ганцко, Гертрейда, Педерсен (Траунер, 57), Себастьян Шиманьський (Ділросун, 73), Кекчю, Віффер, Ідріссі (Ігор Пайшан, 72), Джаханбахш (Бульяуде, 86), Хіменес.

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