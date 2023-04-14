Ліга Європи: результати всіх матчів 13 квітня
У четвер, 13 квітня, були зіграні перші чвертьфінальні матчі Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга Європи
Чвертьфінал. Перші матчі
13 квітня
"Феєнорд" (Нідерланди) – "Рома" (Італія) 1:0
Гол: Віффер, 54
"Баєр" (Німеччина) – "Юніон СЖ" (Бельгія) 1:1
Голи: Вірц, 82 – Боніфасе, 51
"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Севілья" (Іспанія) 2:2
Голи: Забітцер, 14, 21 - Маласія, 84 (авт.), Магвайр, 90+2
"Ювентус" (Італія) - "Спортинг" (Португалія) 1:0
Гол: Гатті, 73
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