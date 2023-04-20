Ліга Європи: розклад всіх матчів 20 квітня
У четвер, 20 квітня, будуть зіграні повторні матчі чвертьфіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Транслятором усіх матчів є Megogo.
Ліга Європи
Чвертьфінал. Матчі-відповіді
20 квітня
22:00 "Севілья" (Іспанія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)
Перший матч - 2:2
22:00 "Спортинг" (Португалія) - "Ювентус" (Італія)
Перший матч - 0:1
22:00 "Уніон СЖ" (Бельгія) - "Баєр" (Німеччина)
Перший матч - 1:1
Перший матч - 0:1
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