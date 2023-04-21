Ліга Європи: результати всіх матчів 20 квітня
У четвер, 20 квітня, були зіграні повторні матчі чвертьфіналу Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У півфіналі Ліги Європи іспанська "Севілья" зіграє проти туринського "Ювентуса". На леверкузенський "Байєр" чекає протистояння з італійською "Ромою".
Матчі пройдуть 11 і 18 травня.
Ліга Європи
Повторні матчі
20 квітня
"Спортінг" – "Ювентус" 1:1
Голи: Едвардс 20 (пен.) – Рабіо 9
Перший матч - 0:1
"Севілья" – "Манчестер Юнайтед" 3:0
Голи: Ен Несірі 8, 81, Баде 47
Перший матч - 2:2
"Рома" – "Феєнорд" 4:1
Голи: Спінаццола 60, Дібала 89, Ель-Шаараві 101, Пеллегріні 110 – Пайшао 80
Перший матч - 0:1
"Роял Уніон СЖ" – "Баєр" 1:4
Голи: Терхо 64 – Діабі 2, Баккер 37, Фрімпонг 60, Гложек 79
Перший матч - 1:1
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