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Ліга Європи: результати всіх матчів чвертьфіналу

15 квітня, 2022 п'ятниця
05:53
Спорт Андрій Ярмоленко

У півфіналі Ліги Європи "Айнтрахт" зіграє проти "Вест Гема", а на "Лейпциг" чекає дуель з "Рейнджерс"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Лише один українець дійшов до стадії півфіналу Ліги Європи. Мова йде про вінгера "Вест Гема" Андрія Ярмоленка.

Ліга Європи

Чвертьфінал

13 квітня

"Аталанта" (Італія) - "Лейпциг" (Німеччина) 0:2 (Перший матч - 1:1)

Голи: Нкунку, 18, 87 (пен.)

"Рейнджерс" (Шотландія) - "Брага" (Португалія) 3:1 (Перший матч - 0:1)

Голи: Таварньє, 2, 44, Руф, 101 - Кармо, 83
"Барселона" (Іспанія) - "Айнтрахт" (Німеччина) 2:3 (Перший матч - 1:1)

Голи: Бускетс, 90+1, Депай, 90+11 (пен.) - Костич, 4, 67, Борре, 36
"Ліон" (Франція) - "Вест Гем" (Англія) 0:3 (Перший матч - 1:1)

Голи: Доусон, 38, Райс, 44, Боуен, 48

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