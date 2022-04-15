Ліга Європи: результати всіх матчів чвертьфіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Лише один українець дійшов до стадії півфіналу Ліги Європи. Мова йде про вінгера "Вест Гема" Андрія Ярмоленка.



Ліга Європи



Чвертьфінал



13 квітня



"Аталанта" (Італія) - "Лейпциг" (Німеччина) 0:2 (Перший матч - 1:1)



Голи: Нкунку, 18, 87 (пен.)

14 квітня у чвертьфіналі Ліги Європи німецький "Айнтрахт" виявився сильнішим за іспанську "Барселону".

(Перший матч - 0:1)Таварньє, 2, 44, Руф, 101 - Кармо, 83(Перший матч - 1:1)Бускетс, 90+1, Депай, 90+11 (пен.) - Костич, 4, 67, Борре, 36(Перший матч - 1:1)Доусон, 38, Райс, 44, Боуен, 48

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