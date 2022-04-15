Ліга Європи: результати всіх матчів чвертьфіналу
У півфіналі Ліги Європи "Айнтрахт" зіграє проти "Вест Гема", а на "Лейпциг" чекає дуель з "Рейнджерс"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Лише один українець дійшов до стадії півфіналу Ліги Європи. Мова йде про вінгера "Вест Гема" Андрія Ярмоленка.
Ліга Європи
Чвертьфінал
13 квітня
"Аталанта" (Італія) - "Лейпциг" (Німеччина) 0:2 (Перший матч - 1:1)
Голи: Нкунку, 18, 87 (пен.)
"Рейнджерс" (Шотландія) - "Брага" (Португалія) 3:1 (Перший матч - 0:1)
Голи: Таварньє, 2, 44, Руф, 101 - Кармо, 83
"Барселона" (Іспанія) - "Айнтрахт" (Німеччина) 2:3 (Перший матч - 1:1)
Голи: Бускетс, 90+1, Депай, 90+11 (пен.) - Костич, 4, 67, Борре, 36
"Ліон" (Франція) - "Вест Гем" (Англія) 0:3 (Перший матч - 1:1)
Голи: Доусон, 38, Райс, 44, Боуен, 48
- 14 квітня у чвертьфіналі Ліги Європи німецький "Айнтрахт" виявився сильнішим за іспанську "Барселону".
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