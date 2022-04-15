"Барселона" сенсаційно вилетіла з Ліги Європи після поразки "Айнтрахту"
У чвертьфіналі Ліги Європи німецький "Айнтрахт" виявився сильнішим за іспанську "Барселону"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після першого матчу, який завершився внічию 1:1, команди вирішували, хто ж заслуговує зіграти у півфіналі. Фаворитом протистояння вважалась іспанська "Барселона".
Але у "Айнтрахта" були інші плани, і німці створили справжню сенсацію. До 67-ї хвилині франкфуртці ввели в рахунку 3:0. В овертаймі "Барса" зуміла забити двічі, але для дива цього було мало.
У півфіналі "Айнтрахт" зустрінеться з лондонським "Вест Гемом".
Ліга Європи
Чвертьфінал
13 квітня
"Барселона" (Іспанія) - "Айнтрахт" (Німеччина) 2:3 (Перший матч - 1:1)
Голи: Бускетс, 90+1, Депай, 90+11 (пен.) - Костич, 4, 67, Борре, 36
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