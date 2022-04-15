"Барселона" сенсаційно вилетіла з Ліги Європи після поразки "Айнтрахту"

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Після першого матчу, який завершився внічию 1:1, команди вирішували, хто ж заслуговує зіграти у півфіналі. Фаворитом протистояння вважалась іспанська "Барселона".



Але у "Айнтрахта" були інші плани, і німці створили справжню сенсацію. До 67-ї хвилині франкфуртці ввели в рахунку 3:0. В овертаймі "Барса" зуміла забити двічі, але для дива цього було мало.



У півфіналі "Айнтрахт" зустрінеться з лондонським "Вест Гемом".



Ліга Європи



Чвертьфінал



13 квітня



"Барселона" (Іспанія) - "Айнтрахт" (Німеччина) 2:3 (Перший матч - 1:1)



Голи: Бускетс, 90+1, Депай, 90+11 (пен.) - Костич, 4, 67, Борре, 36

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb