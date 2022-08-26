Про це повідомляє Еспресо.TV.

Єдиний представник України в ЛЄ цьогоріч - київське "Динамо". На жеребкуванні українці були у першому кошику та уникнули матчів з найсильнішими суперниками. Мова йде про такі клуби, як "Рома", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Лаціо", "Брага", "Црвена Звезда" та "Олімпіакос".

В результаті київське "Динамо" опинилось у групі B. Українці змагатимуться за вихід у плей-офф з французьким "Ренном", турецьким "Фенербахче" та кіпрським "АЕК Ларнака".

Груповий турнір пройде з 8 вересня по 3 листопада.

Результати жеребкування Ліги Європи

Група А

"Арсенал" (Англія), ПСВ (Нідерланди), "Буде/Глімт" (Англія), "Цюрих" (Швейцарія"

Група В

"Динамо" (Київ, Україна), "Ренн" (Франція), "Фенербахче" (Туреччина), "АЕК Ларнака" (Кіпр)

Група С

"Рома" (Італія), "Лудогорець" (Болгарія), "Бетіс" (Іспанія), "ХІК" (Фінляндія)

Група D

"Брага" (Португалія), "Мальме" (Швеція), "Уніон" (Німеччина), "Юніон" (Бельгія)

Група E

"Манчестер Юнайтед" (Англія), "Реал Сосьєдад" (Іспанія) "Шериф" (Молдова), "Омонія" (Кіпр)

Група F

"Лаціо" (Італія), "Фейєнорд" (Нідерланди), "Мідтьюланн" (Данія), "Штурм" (Австрія)

Група G

"Олімпіакос" (Греція), "Карабах" (Азербайджан), "Фрайбург" (Німеччина), "Нант" (Франція)

Група Н

"Црвена Звезда" (Сербія), "Монако" (Франція), "Ференцварош" (Угорщина), "Трабзонспор" (Туреччина)

23 серпня "Динамо" програло "Бенфіці". Команда Мірчі Луческу вилетіла з Ліги чемпіонів та продовжить виступи на груповому раунді Ліги Європи.

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