Ліга Європи: результати жеребкування групового етапу
Сьогодні, 26 серпня, відбулось жеребкування групового етапу Ліги Європи і своїх суперників дізналось київське "Динамо"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Єдиний представник України в ЛЄ цьогоріч - київське "Динамо". На жеребкуванні українці були у першому кошику та уникнули матчів з найсильнішими суперниками. Мова йде про такі клуби, як "Рома", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Лаціо", "Брага", "Црвена Звезда" та "Олімпіакос".
В результаті київське "Динамо" опинилось у групі B. Українці змагатимуться за вихід у плей-офф з французьким "Ренном", турецьким "Фенербахче" та кіпрським "АЕК Ларнака".
Груповий турнір пройде з 8 вересня по 3 листопада.
Результати жеребкування Ліги Європи
Група А
"Арсенал" (Англія), ПСВ (Нідерланди), "Буде/Глімт" (Англія), "Цюрих" (Швейцарія"
Група В
"Динамо" (Київ, Україна), "Ренн" (Франція), "Фенербахче" (Туреччина), "АЕК Ларнака" (Кіпр)
Група С
"Рома" (Італія), "Лудогорець" (Болгарія), "Бетіс" (Іспанія), "ХІК" (Фінляндія)
Група D
"Брага" (Португалія), "Мальме" (Швеція), "Уніон" (Німеччина), "Юніон" (Бельгія)
Група E
"Манчестер Юнайтед" (Англія), "Реал Сосьєдад" (Іспанія) "Шериф" (Молдова), "Омонія" (Кіпр)
Група F
"Лаціо" (Італія), "Фейєнорд" (Нідерланди), "Мідтьюланн" (Данія), "Штурм" (Австрія)
Група G
"Олімпіакос" (Греція), "Карабах" (Азербайджан), "Фрайбург" (Німеччина), "Нант" (Франція)
Група Н
"Црвена Звезда" (Сербія), "Монако" (Франція), "Ференцварош" (Угорщина), "Трабзонспор" (Туреччина)
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23 серпня "Динамо" програло "Бенфіці". Команда Мірчі Луческу вилетіла з Ліги чемпіонів та продовжить виступи на груповому раунді Ліги Європи.
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