"Приголомшені жорстокими відео": Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні й генсек РЄ відреагували на страту військового

У Міноборони України відреагували на витік секретних документів США

Відео страти - приклад того, що було б, якби рашистів не зупинила Україна