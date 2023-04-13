Ліга Європи: розклад матчів і трансляцій чвертьфіналу
У четвер, 13 квітня, будуть зіграні перші чвертьфінальні матчі Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Транслятором усіх матчів є Megogo.
Ліга Європи
Чвертьфінал. Перші матчі
13 квітня
19:45 "Феєнорд" (Нідерланди) - "Рома" (Італія)
22:00 "Байєр" (Німеччина) - "Рояль Уніон СЖ" (Бельгія)
22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Севілья" (Іспанія)
22:00 "Ювентус" (Італія) - "Спортинг" (Португалія)
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