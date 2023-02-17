Ліга конференцій: результати усіх матчів 1/16 фіналу
У четвер, 16 лютого, стартував плей-офф раунд Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга конференцій
1/16 фіналу
16 лютого
"Брага" (Португалія) - "Фіорентина" (Італія) 0:4
Голи: Йович, 45+1, 60, Артур, 79, 90
"Буде\Глімт" (Норвегія) - "Лех" (Польща) 0:0
"Карабах" (Азербайджан) - "Гент" (Бельгія) 1:0
Гол: Леандру Андраде, 78
"Трабзонспор" (Туреччина) - "Базель" (Швейцарія) 1:0
Гол: Стрюгер, 65
АЕК (Ларнака, Кіпр) - "Дніпро-1" (Україна) 0:1
Гол: Гарсія, 85
"Лаціо" (Італія) - "Клуж" (Румунія) 1:0
Гол: Іммобіле, 45+4
"Лудогорець" (Болгарія) - "Андерлехт" (Бельгія) 1:0
Гол: Ігор Тьяго, 9
"Шериф" (Молдова) - "Партизан" (Сербія) 0:1
Гол: Гомес, 45
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе