Ліга конференцій: розклад матчів 1/16 фіналу
Сьогодні, 23 лютого, будуть зіграні матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Усі матчі, окрім зустрічі "Партизан" - "Шериф", можна переглянути на Megogo.
Ліга конференцій
1/16 фіналу. Повторні матчі
23 лютого
19:45 "Андерлехт" (Бельгія) - "Лудогорець" (Болгарія)
19:45 "Дніпро-1" (Україна) - АЕК (Ларнака, Кіпр)
19:45 "Партизан" (Сербія) - "Шериф" (Молдова)
19:45 "Клуж" (Румунія) - "Лаціо" (Італія)
22:00 "Базель" (Швейцарія) - "Трабзонспор" (Туреччина)
22:00 "Гент" (Бельгія) - "Карабах" (Азербайджан)
22:00 "Лех" (Польща) - "Буде\Глімт" (Норвегія)
22:00 "Фіорентина" (Італія) - "Брага" (Португалія)
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