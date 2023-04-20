Ліга конференцій: розклад матчів і трансляцій 20 квітня
У четвер, 20 квітня, будуть зіграні повторні матчі чвертьфіналу Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Транслятором усіх матчів є Megogo.
Ліга конференцій
Чвертьфінал. Матчі-відповіді
20 квітня
19:45 "Фіорентина" (Італія) - "Лех" (Польща)
Перший матч - 4:1
19:45 "Андерлехт" (Бельгія) - АЗ (Нідерланди)
Перший матч - 2:0
22:00 "Вест Гем" (Англія) - "Гент" (Бельгія)
Перший матч - 1:1
22:00 "Ніцца" (Франція) - "Базель" (Швейцарія)
Перший матч - 2:2
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