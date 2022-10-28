Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Лізі конференцій дніпряни змагаються у групі E. Серед суперників СК "Дніпро-1": АЗ (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр), "Вадуц" (Ліхтенштейн).

Після 5-го туру нідерландці очолюють квартет з 12 балами. Слідом йде "Дніпро-1", в українців 10 набраних пунктів. "Аполлон" з 4 балами йде третім. "Вадуц" - четвертий - 2 очки.

Після сьогоднішнього матчу "Дніпро-1" гарантував собі місце у плей-офф Ліги конференцій. Для СК це дебютний сезон в єврокубках.

У заключному турі групового етапу "Дніпро-1" зіграє проти АЗ. Матч пройде 3 листопада.

27 жовтня матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи між АЕКом із Ларнаки та київським "Динамо" завершився результативною нічиєю.

У Лізі конференцій СК "Дніпро-1" переміг кіпріотський "Аполлон" з рахунком 1:0.

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