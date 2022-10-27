"Дніпро-1" переміг "Аполлон" і зіграє у плей-офф Ліги конференцій
У 5-му турі групового етапу Ліги конференцій СК "Дніпро-1" виявився сильнішим за кіпріотський "Аполлон"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Дніпра-1" з рахунком 1:0. На 39-й хвилині лідер півзахисту українців Олександр Піхальонок фантастичним ударом пробив по воротах "Аполлона" з-за меж штрафного майданчика.
У Лізі конференцій дніпряни змагаються у групі E. Серед суперників СК "Дніпро-1": АЗ (Нідерланди), "Аполлон" (Кіпр), "Вадуц" (Ліхтенштейн).
Після 5-го туру нідерландці очолюють квартет з 12 балами. Слідом йде "Дніпро-1", в українців 10 набраних пунктів. "Аполлон" з 4 балами йде третім. "Вадуц" - четвертий - 2 очки.
Після сьогоднішнього матчу "Дніпро-1" гарантував собі місце у плей-офф Ліги конференцій. Для СК це дебютний сезон в єврокубках.
У заключному турі групового етапу "Дніпро-1" зіграє проти АЗ. Матч пройде 3 листопада.
Ліга конференцій
Група E. 5-й тур
27 жовтня
"Дніпро-1" (Україна) - "Аполлон" (Кіпр) 1:0
Гол: Піхальонок, 39
"Дніпро-1": Валеф, Адамюк, Сваток, Сарапій, Амаш, Рубчинський (Когут, 70), Бабенко, Танчик (Кононов, 82), Піхальонок (Логінов, 85), Назаренко (Бузанелло, 85), Довбик.
Вилучення: Жраді (Аполлон), 88
Попередження: Дігіні, 90+4
- 27 жовтня матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи між АЕКом із Ларнаки та київським "Динамо" завершився результативною нічиєю.
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