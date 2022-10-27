"Динамо" зіграло внічию з АЕКом і втратило шанси на вихід у плей-офф єврокубків

Першими забивати могли "динамівці", проте Буяльський не зміг переграти кіпера ударом в дотик.

Натомість перший справді небезпечний випад АЕКа відразу закінчився голом. Після передачі з флангу на Альтман боковими ножицями в падінні відправив м'яч у сітку – 1:0.

Забитий м'яч додав кіпріотам упевненості, але відзначитись вони більше не змогли. А от "Динамо" створило гол в роздягальню: Вівчаренко знайшов Буяльського, який відкинув під удар Ванату, і молодий форвард із кількох метрів переграв голкіпера.

Та дебют другого тайму знову був за господарями: Лопеша головою впритул розстріляв Нещерета.

"Динамо" виглядало розгубленим, не виходячи навіть з власної половини поля. То ж логічним став третій пропущений м'яч – Альтман пробив із-під захисника та оформив дубль.

Лиш у кінці матчу кияни зарухались і на 82-й хвилині Гармаш головою забив свій перший гол. А вже у доданий час вколотив другий м'яч у сітку після метушні у штрафному майданчику господарів.

На більше часу банально не вистачило. Хоч "Динамо" й героїчно вирвало нічию, та вона фактично стала поразкою. Кияни гарантовано фінішують останніми в групі і припиняють виступ у єврокубках.

Ліга Європи, група B, 5-й тур

АЕК Ларнака – "Динамо" – 3:3

Голи: Альтман, 26, 72, Лопеш, 53 – Ванат, 45+1, Гармаш, 82, 90+2

АЕК: Кенан Піріч, Ненад Томовіч, Луїш Густаву, Імад Фараж (Кіпрос Хрістофору 84), Рафаел Лопеш (Рафаїл Мамас 66), Роберто Росалес (Мікель Гонсалес 88), Пере Понс, Нікос Енглезу, Адам Дьюрчо (Гіоргос Наум 89), Омрі Альтман (Віктор Олатунджі 83), Хрвое Мілічевіч

"Динамо": Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв (Денис Гармаш 65), Володимир Шепелєв (Самба Діалло 83), Владислав Ванат (Артем Бесєдін 83), Віктор Циганков, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Віталій Буяльський (Кахім Перріс 76), Олександр Сирота

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