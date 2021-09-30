Ліга конференцій: який вигляд має таблиця групи "Зорі" після 2-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Луганська команда грає у групі C. "Зоря" після поразок "Ромі" (0:3) і "Бодо-Глімт" (1:3) у 1-му турі, наша команда має 0 балів і займає в таблиці групи C останнє місце.



Італійська "Рома" з двома перемогами йде першою. Слідом - норвезький "Бодо-Глімт", у них 4 бали. Третя позиція у болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт.



У наступному турі "Зоря" зіграє проти ЦСКА з Софії. Матч відбудеться 21 жовтня.





30 вересня у 2-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" розгромно програла італійській "Ромі".

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