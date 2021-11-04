Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Ліга конференцій: який вигляд має таблиця групи "Зорі" після 4-го туру

Ліга конференцій: який вигляд має таблиця групи "Зорі" після 4-го туру

4 листопада, 2021 четвер
23:59
Спорт "Зоря" - ЦСКА

Луганська "Зоря" займає третю позицію у групі C після 4-го туру Ліги конференцій

Після 4 матчів луганська "Зоря" набрала 6 балів і займає третє місце. Друга позиція в італійської "Роми", у "вовків" 7 набраних пунктів. "Бодо-Глімт" сенсаційно очолює групу C з 8 очками.

У болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт і останнє місце.

У 5-му турі "Зоря" зіграє проти "Роми" у Римі. Матч відбудеться 25 листопада. Початок о 22:00.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Зоря
ЦСКА
турнірна таблиця
Рома
Ліга Конференцій
таблиця
Читайте також:
"Шахтар"
4 листопада, 2021 четвер
Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після поразки від "Реала"
3 листопада, 2021 середа
"Низький вам уклін, ми єдиний народ": учасниця мітингу антивакцинаторів подякувала росіянам за грошову підтримку
Тайсон Ф'юрі
2 листопада, 2021 вiвторок
Ф'юрі знайшов новий спосіб прибрати Усика зі шляху до супербою з Джошуа
Київ
+12
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.14
    Купівля 26.14
    Продаж 26.36
  • EUR
    Купівля 30.13
    Продаж 30.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
4 листопада
23:03
Стойчо Младенов
Я почуваюся пограбованим, - тренер ЦСКА не стримав емоцій після прикрої поразки від "Зорі"
23:02
Держдеп США
США планують підписати з Україною нову хартію про стратегічне партнерство, - Держдеп
22:47
В Україні починають випробування пігулок проти COVID-19 виробництва компаній Pfizer і Merck
22:26
Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер
У Ф'юрі заговорили про бажання підготувати Джошуа до реваншу з Усиком
22:20
Андрій Єрмак
Єрмак презентував дайджест, у якому звітуватимуть про діяльність президента, уряду й перебіг реформ
22:06
Гандзюк
"Три роки без Каті Гандзюк": у Києві на Поштовій площі вшанували пам'ять активістки
21:59
Андрій Ярмоленко
"Вест Гем" без Ярмоленка несподівано втратив очки в матчі з "Генком" у Лізі Європі
21:54
Аваков
"Не хочу брати участі в деяких речах": Аваков розповів про причини своєї відставки
21:39
"Зоря" - ЦСКА
"Зоря" на останніх хвилинах вирвала перемогу над ЦСКА у Лізі конференцій
21:28
Ускладнення від COVID-19 можуть тривати роками, - радник програми імунізації ЦКЗ США в Україні
21:18
Юрій Захарєєв
"Спадкоємець" Ломаченка вийшов у фінал ЧС з боксу, на нього чекає бій з росіянином
21:12
Оновлено
Пожежа у Києво-Печерській лаврі: троє постраждалих та напад на журналістів
20:57
"Правий сектор" на Банковій: вбивство в Сумах загрожує новим парадом сепаратистських республік
20:55
"Важливо, щоб спостерігачі працювали без будь-якого втручання": посли G7 заявили, що "уважно стежать" за виборами мера Харкова
20:48
Путін
"Крим і Севастополь назавжди з Росією": Путін зробив заяву під час візиту на окупований півострів. МЗС України протестує
20:16
У зірки документального серіалу Tiger King Джо Екзотіка діагностували рак, він просить про дострокове звільнення з в'язниці
20:08
Денис Гармаш
Легендарний футболіст "Динамо" жорстко накинувся на форварда киян за матч з "Барселоною"
20:03
Путін питав про можливість вступу РФ до НАТО в обхід процедур, - ексгенсек Альянсу
19:42
Євген Коноплянка
У "Дніпрі-1" заговорили про трансфер Коноплянки
19:33
Верховна Рада
Пропустили понад 97% засідань або не були на жодному: ОПОРА назвала найбільших прогульників у Раді за жовтень
19:16
Доступ до розробок США з декарбонізації: Україна приєдналася до ініціативи Net Zero World
19:03
Усман Дембеле
"Барселона" втратила в матчі з "Динамо" футболіста за 125 млн євро
18:52
спорткомплекс-Мукачеве
Комітет Ради підтримав виділення додаткових 458 млн грн низці громад на розвиток спортивної інфраструктури
18:41
"Зоря"
"Зоря" - ЦСКА: стартові склади команд на матч Ліги конференцій
18:36
суд, прокуратура, вирок
Суд Одещини розгляне справу 70-річного жителя Южного, якого звинувачують у зґвалтуванні 13 дітей
18:15
Чорнобиль
Фонд держмайна виставив на аукціон з оренди перший об’єкт нерухомості у Чорнобильській зоні
17:53
Росіяни обстріляли позиції Об'єднаних сил із забороненої зброї, українські військові відповіли вогнем
17:53
Колишній співробітник міліції розповсюджував нелегальну зброю, маскуючись під "ремонт побутової техніки"
17:52
Шахтар
Квитки на наступний матч "Шахтаря" продають по 1 грн
17:27
Польща кордон
Польща заявила, що білоруські солдати погрожували стріляти в польських прикордонників
17:25
"Зоря"
"Зоря" - ЦСКА: букмекери назвали фаворита матчу Ліги конференцій
17:22
Олексій Резніков
10 фактів із життя нового міністра оборони України Олексія Резнікова
17:18
сир
Визначили найкращий сир світу в 2021 році
17:16
Нафталі Бенет
Парламент Ізраїлю вперше за три роки ухвалив річний бюджет
17:00
вугілля
Росія заблокувала імпорт в Україну вугілля із Казахстану, - Герус
16:56
Ліонель Мессі (в центрі)
У збірну Аргентини викликали травмованого Мессі
16:43
Василь Сліпак
У Києві на честь героя війни з Росією Василя Сліпака назвали сквер
16:41
Телеканал "НАШ"
Телеканал "НАШ" можуть позбавити ліцензії, а "Максі-ТВ" оштрафували за мову ворожнечі
16:39
UKRLIVE
Нацрада перевірить телеканал Шуфрича
16:37
Національна мережа супермаркетів запровадила ініціативу “Вакцинований та безпечний для вас”
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV