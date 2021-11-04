Ліга конференцій: який вигляд має таблиця групи "Зорі" після 4-го туру

Після 4 матчів луганська "Зоря" набрала 6 балів і займає третє місце. Друга позиція в італійської "Роми", у "вовків" 7 набраних пунктів. "Бодо-Глімт" сенсаційно очолює групу C з 8 очками.



У болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт і останнє місце.



У 5-му турі "Зоря" зіграє проти "Роми" у Римі. Матч відбудеться 25 листопада. Початок о 22:00.



4 листопада у 4-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" перемогла софійський ЦСКА.

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