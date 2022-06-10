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Ліга націй: результати всіх матчів четверга

10 червня, 2022 п'ятниця
05:05
Спорт Збірна Португалії, Ліга націй

У четвер, 9 червня, були зіграні 9 матчів 3-го туру Ліги націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга націй

3-й тур

9 червня

Дивізіон А

Португалія - Чехія 2:0

Голи: Кансело, 33, Гуедеш, 38

Швейцарія - Іспанія 0:1

Гол: Сарабія, 13

Дивізіон B

Норвегія - Словенія 0:0

Швеція - Сербія 0:1

Гол: Фовіч, 45+3

Дивізіон C

Гібралтар - Болгарія 1:1

Голи: Вокер, 61 (пен.) - Мінчев, 45+1

Греція - Кіпр 3:0

Голи: Бакасетас, 8, Павлідіс, 20, Лімніос, 48

Косово - Північна Ірландія 3:2

Голи: Мурікі, 9 (пен.), 52, Битикі, 19 - Лейвері, 44, Баллард, 83

Північна Македонія - Грузія 0:3

Голи: Зівзівадзе, 52, Кварацхелія, 62, Кітеїшвілі, 84

Дивізіон D

Мальта - Естонія 1:2

Голи: Хейн, 56 (авт.) - Васильєв, 21, Анієр, 90+4

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