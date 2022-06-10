Ліга націй: результати всіх матчів четверга
У четвер, 9 червня, були зіграні 9 матчів 3-го туру Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга націй
3-й тур
9 червня
Дивізіон А
Португалія - Чехія 2:0
Голи: Кансело, 33, Гуедеш, 38
Швейцарія - Іспанія 0:1
Гол: Сарабія, 13
Дивізіон B
Норвегія - Словенія 0:0
Швеція - Сербія 0:1
Гол: Фовіч, 45+3
Дивізіон C
Гібралтар - Болгарія 1:1
Голи: Вокер, 61 (пен.) - Мінчев, 45+1
Греція - Кіпр 3:0
Голи: Бакасетас, 8, Павлідіс, 20, Лімніос, 48
Косово - Північна Ірландія 3:2
Голи: Мурікі, 9 (пен.), 52, Битикі, 19 - Лейвері, 44, Баллард, 83
Північна Македонія - Грузія 0:3
Голи: Зівзівадзе, 52, Кварацхелія, 62, Кітеїшвілі, 84
Дивізіон D
Мальта - Естонія 1:2
Голи: Хейн, 56 (авт.) - Васильєв, 21, Анієр, 90+4
- 7 червня у 2-му турі Ліги націй збірна Італії перемогла Угорщину.
- 9 червня збірна Португалії з футболу виявилась сильнішою за Чехію у 3-му турі Ліги націй.
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