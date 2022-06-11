Ліга націй: результати всіх матчів п'ятниці
У п'ятницю, 10 червня, була зіграна низка матчів 3-го туру Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга націй
3-й тур
10 червня
Дивізіон А
Австрія - Франція 1:1
Голи: Вайманн, 37 - Мбаппе, 83
Данія - Хорватія 0:1
Гол: Пашалич, 69
Дивізіон B
Албанія - Ізраїль 1:2
Голи: Броха, 45+2 (пен.) - Соломон, 57, 73
Дивізіон C
Азербайджан - Словаччина 0:1
Гол: Вайсс, 81
Білорусь - Казахстан 1:1
Голи: Малькевич, 84 - Аймбетов, 13
Дивізіон D
Молдова - Латвія 2:4
Голи: Ніколаєску, 5 (пен.), Моцлан, 64 - Гутковскіс, 19, 60, Ікауньєкс, 26, 75
Андорра - Ліхтенштейн 2:1
Голи: Алаєс, 78 (пен.), Рубіо, 82 - Маєр, 90+3
- 7 червня у 2-му турі Ліги націй збірна Італії перемогла Угорщину.
- 9 червня збірна Португалії з футболу виявилась сильнішою за Чехію у 3-му турі Ліги націй.
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