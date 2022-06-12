Ліга націй: результати всіх матчів суботи
У суботу, 11 червня, були зіграні чергові матчі 3-го туру Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга націй
3-й тур
11 червня
Дивізіон А
Англія - Італія 0:0
Нідерланди - Польща 2:2
Голи: Классен, 51, Дюмфріс, 54 - Кеш, 18, Зелінські, 49
Угорщина - Німеччина 1:1
Голи: Надь, 6 - Гоффманн, 9
Уельс - Бельгія 1:1
Голи: Джонсон, 86 - Тілеманс, 51
Дивізіон B
Україна - Вірменія 3:0
Голи: Малиновський, 61, Караваєв, 77, Миколенко, 84
Ірландія - Шотландія 3:0
Голи: Браун, 20, Перотт, 28, Обафемі, 51
Румунія - Фінляндія 1:0
Гол: Банку, 30
Чорногорія - Боснія і Герцеговина 1:1
Голи: Марушич, 77 - Менало, 62
Дивізіон C
Фарерські острови - Литва 2:1
Голи: Давідсен, 20 (пен.), Андреасен, 45 - Черних, 6
Люксембург - Туреччина 0:2
Голи: Чалханоглу, 37 (пен.), Дурсун, 76
- 11 червня збірна України перемогла Вірменію у 3-му турі Ліги націй.
- В іншому матчі Англія та Італія зіграли внічию 0:0.
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