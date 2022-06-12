Ліга націй: розклад матчів і трансляцій неділі
У неділю, 12 червня, будуть зіграні чергові матчі 3-го туру Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга націй
3-й тур
11 червня
Дивізіон А
21:45 Іспанія- Чехія. Трансляція - "Футбол 2"
21:45 Швейцарія - Португалія. Трансляція - "Футбол 1"
Дивізіон B
19:00 Норвегія - Швеція. Трансляція - "Футбол 2"
21:45 Словенія - Сербія
Дивізіон C
16:00 Північна Ірландія - Кіпр. Трансляція - "Футбол 2"
19:00 Грузія - Болгарія
19:00 Північна Македонія - Гібралтар. Трансляція - "Футбол 2"
21:45 Греція - Косово
Дивізіон D
21:45 Мальта - Сан-Марино
- 11 червня збірна України перемогла Вірменію у 3-му турі Ліги націй.
- В іншому матчі Англія та Італія зіграли внічию 0:0.
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