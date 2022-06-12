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Ліга націй: розклад матчів і трансляцій неділі

12 червня, 2022 неділя
05:45
Спорт збірна Іспанії

У неділю, 12 червня, будуть зіграні чергові матчі 3-го туру Ліги націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга націй

3-й тур

11 червня

Дивізіон А

21:45 Іспанія- Чехія. Трансляція - "Футбол 2"

21:45 Швейцарія - Португалія. Трансляція - "Футбол 1"

Дивізіон B

19:00 Норвегія - Швеція. Трансляція - "Футбол 2"

21:45 Словенія - Сербія

Дивізіон C

16:00 Північна Ірландія - Кіпр. Трансляція - "Футбол 2"

19:00 Грузія - Болгарія

19:00 Північна Македонія - Гібралтар. Трансляція - "Футбол 2"

21:45 Греція - Косово

Дивізіон D

21:45 Мальта - Сан-Марино

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