Ліга націй: розклад матчів і трансляцій п'ятниці
Сьогодні, 10 червня, будуть зіграні чергові матчі 3-го туру Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга націй
3-й тур
10 червня
Дивізіон А
21:45 Австрія - Франція. Трансляція - "Футбол 1"
21:45 Данія - Хорватія. Трансляція - "Футбол 2"
Дивізіон B
21:45 Албанія - Ізраїль
Дивізіон C
19:00 Азербайджан - Словаччина. Трансляція - "Футбол 2"
21:45 Білорусь - Казахстан
Дивізіон D
19:00 Молдова - Латвія. Трансляція - "Футбол 1"
21:45 Андорра - Ліхтенштейн
- 7 червня у 2-му турі Ліги націй збірна Італії перемогла Угорщину.
- 9 червня збірна Португалії з футболу виявилась сильнішою за Чехію у 3-му турі Ліги націй.
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