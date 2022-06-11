Ліга націй: розклад матчів і трансляцій суботи
У суботу, 11 червня, будуть зіграні чергові матчі 3-го туру Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга націй
3-й тур
11 червня
Дивізіон А
21:45 Англія - Італія. Трансляція - "Футбол 2"
21:45 Нідерланди - Польща
21:45 Угорщина - Німеччина. Трансляція - "Футбол 1"
21:45 Уельс - Бельгія
Дивізіон B
16:00 Україна - Вірменія. Трансляція - "Футбол 1" та "Індиго ТВ"
19:00 Ірландія - Шотландія. Трансляція - "Футбол 1"
21:45 Румунія - Фінляндія
21:45 Албанія - Ізраїль
Дивізіон C
19:00 Фарерські острови - Литва. Трансляція - "Футбол 2"
21:45 Люксембург - Туреччина
Дивізіон D
19:00 Молдова - Латвія
21:45 Андорра - Ліхтенштейн
- 7 червня у 2-му турі Ліги націй збірна Італії перемогла Угорщину.
- 9 червня збірна Португалії з футболу виявилась сильнішою за Чехію у 3-му турі Ліги націй.
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