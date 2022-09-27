Ліга націй: розклад матчів та трансляцій 27 вересня
У вівторок 27 вересня збірні Португалії та Іспанії визначать останнього фіналіста Ліги націй, а Україна зіграє проти Шотландії за місце у вищому дивізіоні
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Португалія перед домашнім матчем проти Іспанії лідирує у групі 2 вищого дивізіону з 10 очками. Іспанія має 8 пунктів та йде другою.
Раніше до фінальної частини Ліги націй вийшли Нідерланди, Хорватія та Італія.
Збірна України зіграє останній матч Ліги націй 27 вересня проти Шотландії у Кракові. У разі перемоги команда Олександра Петракова, яка зараз має 10 очок та йде у групі 1 дивізіону B другою, вийде до дивізіону A. За будь-якого іншого результату там опиняться шотландці, які лідирують з 12 пунктами.
Ліга націй
6-й тур
27 вересня
Дивізіон A
21:45 - Португалія - Іспанія
21:45 - Швейцарія - Чехія
Дивізіон B
21:45 - Албанія - Ісландія
21:45 - Ірландія - Вірменія
21:45 - Норвегія - Сербія
21:45 - Україна - Шотландія, пряма трансляція на ICTV
21:45 - Швеція - Словенія
Дивізіон C
21:45 - Греція - Північна Ірландія
21:45 - Косов - Кіпр
Прямі трансляції матчів на Megogo
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25 вересня, збірні Нідерландів та Хорватії стали першими учасниками фінального турніру Ліги націй. 26 вересня, збірна Італії перемогла Угорщину та також вийшла до "фіналу чотирьох".
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