Про це повідомляє Еспресо.TV.

Португалія перед домашнім матчем проти Іспанії лідирує у групі 2 вищого дивізіону з 10 очками. Іспанія має 8 пунктів та йде другою.

Раніше до фінальної частини Ліги націй вийшли Нідерланди, Хорватія та Італія.

Збірна України зіграє останній матч Ліги націй 27 вересня проти Шотландії у Кракові. У разі перемоги команда Олександра Петракова, яка зараз має 10 очок та йде у групі 1 дивізіону B другою, вийде до дивізіону A. За будь-якого іншого результату там опиняться шотландці, які лідирують з 12 пунктами.

Ліга націй

6-й тур

27 вересня

Дивізіон A

21:45 - Португалія - Іспанія

21:45 - Швейцарія - Чехія

Дивізіон B

21:45 - Албанія - Ісландія

21:45 - Ірландія - Вірменія

21:45 - Норвегія - Сербія

21:45 - Україна - Шотландія, пряма трансляція на ICTV

21:45 - Швеція - Словенія

Дивізіон C

21:45 - Греція - Північна Ірландія

21:45 - Косов - Кіпр

Прямі трансляції матчів на Megogo

25 вересня, збірні Нідерландів та Хорватії стали першими учасниками фінального турніру Ліги націй. 26 вересня, збірна Італії перемогла Угорщину та також вийшла до "фіналу чотирьох".

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