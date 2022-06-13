Ліга націй: розклад матчів та трансляцій понеділка
У понеділок, 13 червня, відбудуться матчі 4-го туру групового раунду Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга націй
4-й тур
13 червня
Дивізіон A
21:45 - Франція - Хорватія, пряма трансляція на Футбол 2
21:45 - Данія - Австрія, Футбол 1
Дивізіон B
21:45 - Ісландія - Ізраїль
Дивізіон C
17:00 - Казахстан - Словаччина, Футбол 2
19:00 - Азербайджан - Білорусь, Футбол 2
- 11 червня збірна України перемогла Вірменію у 3-му турі Ліги націй.
- 12 червня, у 4-му турі Ліги націй збірна Португалії поступилася у гостях Швейцарії.
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