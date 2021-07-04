Лікарі назвали попередню причину смерті щепленого Pfizer'ом на Вінниччині
Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА оприлюднив заяву щодо поки що остаточно не підтвердженої причини смерті мешканця області, якому перед тим препаратом Pfizer зробили вакцинацію від COVID-19
Подробиці наводить Еспресо.TV.
"За попередніми результатами судово-медичної експертизи - причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає", - йдеться у повідомленні Департаменту.
"Розслідування триває, очікуємо результати морфо-гістологічних досліджень. Ми обов’язково повідомимо про будь-які нові з'ясовані факти, як тільки вони стануть відомі", - додали при цьому у відомстві.
За даними електронної амбулаторної карти померлого пацієнта, хронічних захворювань у нього зареєстровано не було.
"Вакцинація проти COVID-19 не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин", - наголошують медики.
- Нагадаємо, після щеплення вакциною Pfizer на Вінничині помер 47-річний чоловік. Цей факт офіційно підтверджено МОЗ.
- Наразі ці перший подібний випадок в Україні.
- Нацслужба здоров’я рекомендувала щепити вакциною Pfizer навіть вагітних.
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