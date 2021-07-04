Лікарі назвали попередню причину смерті щепленого Pfizer'ом на Вінниччині

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"За попередніми результатами судово-медичної експертизи - причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає", - йдеться у повідомленні Департаменту.



"Розслідування триває, очікуємо результати морфо-гістологічних досліджень. Ми обов’язково повідомимо про будь-які нові з'ясовані факти, як тільки вони стануть відомі", - додали при цьому у відомстві.



За даними електронної амбулаторної карти померлого пацієнта, хронічних захворювань у нього зареєстровано не було.



"Вакцинація проти COVID-19 не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин", - наголошують медики.

Нагадаємо, після щеплення вакциною Pfizer на Вінничині помер 47-річний чоловік. Цей факт офіційно підтверджено МОЗ.

Наразі ці перший подібний випадок в Україні.

Нацслужба здоров’я рекомендувала щепити вакциною Pfizer навіть вагітних.