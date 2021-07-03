Після щеплення вакциною Pfizer на Вінничині помер чоловік
Міністерство охорони здоров'я сповістило про смерть щепленого препаратом Comirnaty/Pfizer-BioNTech 47-річного жителя Вінницької області
Її було зафіксовано 2 липня о 18:02. Відповідна інформація надійшла до Державного експертного центру МОЗ України, розповідає Еспресо.TV.
"Щеплення проти COVID-19 було проведене мобільною бригадою о 13:45. Протягом однієї години після щеплення несприятлива подія після імунізації не була зафіксована. О 17:00 в пацієнта з’явились скарги на нудоту, втрата свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. На жаль, о 18:02 медики констатували смерть чоловіка", - йдеться в офіційній заяві Мінохорониздоров'я.
За інформацією департаменту охорони здоров’я Вінницької області чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.
У п'яти інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим – стан задовільний.
"Випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19", - додали у МОЗ.
Розпочато розслідування.
Справжня причина смерті, як і передсмертний стан здоров'я померлого, його хвороби та можливі протипоказання, встановлюються.
- Наразі ці перший подібний випадок в Україні.
- Нацслужба здоров’я рекомендувала щепити вакциною Pfizer навіть вагітних.
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