Після щеплення вакциною Pfizer на Вінничині помер чоловік

Її було зафіксовано 2 липня о 18:02. Відповідна інформація надійшла до Державного експертного центру МОЗ України, розповідає Еспресо.TV.



"Щеплення проти COVID-19 було проведене мобільною бригадою о 13:45. Протягом однієї години після щеплення несприятлива подія після імунізації не була зафіксована. О 17:00 в пацієнта з’явились скарги на нудоту, втрата свідомості. Була відразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. На жаль, о 18:02 медики констатували смерть чоловіка", - йдеться в офіційній заяві Мінохорониздоров'я.

За інформацією департаменту охорони здоров’я Вінницької області чоловік отримав щеплення проти COVID-19 вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech.



У п'яти інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим – стан задовільний.

"Випадок смерті зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19", - додали у МОЗ.



Розпочато розслідування.



Справжня причина смерті, як і передсмертний стан здоров'я померлого, його хвороби та можливі протипоказання, встановлюються.