Лікарі отримуватимуть доплати за вакцинацію пацієнтів: у МОЗ назвали умови

Про це він заявив РБК-Україна.



Від 1 березня 2022 року Національна служба здоров'я України розпочне оцінювання рівня охоплення повним курсом щеплення від коронавірусу.



З 1 червня вона оцінюватиме показник вакцинації дітей до 6 років згідно з календарем щеплень.



У випадку досягнення цільових значень лікарі, які надають первинну медичну допомогу, щокварталу отримуватимуть доплату до ставки.

Нагадаємо, з 1 січня Кабмін підвищив мінімальну зарплату лікарів до 20 тис. грн.

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