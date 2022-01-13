Лікарі отримуватимуть доплати за вакцинацію пацієнтів: у МОЗ назвали умови
Очільник МОЗ Віктор Ляшко назвав індикатори якості рівня вакцинації для лікарів, за якими медикам доплачуватимуть
Про це він заявив РБК-Україна.
Від 1 березня 2022 року Національна служба здоров'я України розпочне оцінювання рівня охоплення повним курсом щеплення від коронавірусу.
З 1 червня вона оцінюватиме показник вакцинації дітей до 6 років згідно з календарем щеплень.
У випадку досягнення цільових значень лікарі, які надають первинну медичну допомогу, щокварталу отримуватимуть доплату до ставки.
- Нагадаємо, з 1 січня Кабмін підвищив мінімальну зарплату лікарів до 20 тис. грн.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.66
Купівля 27.66Продаж 27.91
-
EUR
Купівля 31.48Продаж 31.93
- Актуальне
- Важливе