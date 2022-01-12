Кабмін підвищив мінімальну зарплату лікарів до 20 тис. грн з 1 січня

Відповідну постанову Кабмін затвердив на засіданні 12 січня, передає Еспресо.TV.



"Розмір нарахованої заробітної плати за повністю виконану місячну (годинну) норму праці встановлюється на рівні не менше 20 тис. грн для лікарів (крім лікарів-інтернів) та професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності у закладах охорони здоров'я", - йдеться у документі.



Крім того, заробітну плату на рівні не менше 13,5 тис. грн встановлюють фахівцям із базовою вищою та неповною вищою медичною освітою.

Нагадаємо, у середу, 12 січня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30-35 років підніметься до 3 тис. грн.