Мінімальну пенсію для людей віком від 70 років піднімуть до 3 тис. грн, - Шмигаль
У середу, 12 січня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30-35 років підніметься до 3 тис. грн
Про це Шмигаль сказав під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.
"Цього року очікується збільшення (пенсії, - Ред.) у доволі багато етапів, зокрема з березня передбачається індексація пенсій, в тому числі працюючим пенсіонерам", - сказав Шмигаль.
У 2022 році очікуються такі зміни:
- мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30-35 років буде 3 тис. грн;
- програма доплат до пенсії буде розширена на осіб, яким виповнилося 70 років;
- буде здійснено перерахунки для ліквідаторів аварії на ЧАЕС з інвалідністю;
- продовжиться підвищення пенсій для 65-річних через зростання мінімальної зарплати.
Шмигаль зазначив, що уряд ставить собі за мету на рік продовжити політику з підвищення рівня пенсійного забезпечення для різних категорій осіб, адже це "питання, яке найбільше турбує українців".
- Як повідомлялося раніше, у січні 2022 року почалася виплата підвищених пенсій для непрацездатних родин загиблих захисників України та учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
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