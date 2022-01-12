Мінімальну пенсію для людей віком від 70 років піднімуть до 3 тис. грн, - Шмигаль

Про це Шмигаль сказав під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.



"Цього року очікується збільшення (пенсії, - Ред.) у доволі багато етапів, зокрема з березня передбачається індексація пенсій, в тому числі працюючим пенсіонерам", - сказав Шмигаль.



У 2022 році очікуються такі зміни:

мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30-35 років буде 3 тис. грн;

програма доплат до пенсії буде розширена на осіб, яким виповнилося 70 років;

буде здійснено перерахунки для ліквідаторів аварії на ЧАЕС з інвалідністю;

продовжиться підвищення пенсій для 65-річних через зростання мінімальної зарплати.

Як повідомлялося раніше, у січні 2022 року почалася виплата підвищених пенсій для непрацездатних родин загиблих захисників України та учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

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Шмигаль зазначив, що уряд ставить собі за мету на рік продовжити політику з підвищення рівня пенсійного забезпечення для різних категорій осіб, адже це "питання, яке найбільше турбує українців".