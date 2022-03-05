Лікарні окупованого Криму переповнені російськими військовими, - представництво Зеленського

Про це повідомило Представництво gрезидента України в Автономній Республіці Крим у Facebook.

"У містах Армянськ, Красноперекопськ та Джанкой лікарні переповнені пораненими. В кожному десь 1000-1500 поранених. У ці лікарні приймають лише військових, цивільні змушені звертатися або до приватних клінік або їхати в бік Сімферополя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 4 березня, орієнтовно з 14 до 15 за київським часом, за напрямком Феодосія-Джанкой пройшло 18 вантажівок з позначкою Z. У зворотному напрямку 4 вантажівки та 2 “панциря” (можливо, пошкоджених).

Орієнтовно о 15:30-16:00 через Керч залізничним сполученням пройшов у бік Джанкою ешелон із 23 вагонів з військовими. Очевидці стверджують, що такі ешелони проходять тут вже 3 день поспіль.

"У напрямку Сімферополь-Джанкой/Армянськ за день пройшло 3 вантажівки й 1 "тигр". Останній мав нове маркування білою фарбою. Підводні човни окупантів продовжують розсікати по Чорному морю (помічено в районі Гурзуфа), так само як і винищувачі та бомбардувальники були помічені в небі тимчасово окупованого півострова", - зазначається у повідомленні.

Представництво просить свідомих українських громадян в Криму, повідомляти оперативну інформацію про ситуацію на півострові за адресою: press.mpuinarcrimea@gmail.com.



