Ліниві голубці. Рецепт приготування
Ліниві голубці – одна з найсмачніших м'ясних страв. Готувати її рекомендуємо тим, хто не має багато часу на домашню роботу, й при цьому любить смачно поїсти
Інгредієнти для лінивих голубців:
- 600 г капусти
- 400 г фаршу
- 100 г рису
- 250 мл води
- 80 г томатної пасти
- 200 г цибулі
- 10 г цукру
- 1,5 чайної ложки солі
- Рослинна олія – щоб смажити
- Чорний перець та спеції (до смаку)
Рецепт приготування лінивих голубців:
- Нарізаємо (шаткуємо) капусту
- Розігріваємо в сковороді рослинну олію
- Викладаємо в сковорідку шатковану капусту
- Додаємо цукор та сіль
- Гарно перемішуємо
- Накриваємо кришкою
- Час до часу помішуючи, готуємо від 10 до 20 хвилин, в залежності від твердості чи м’якості капусти
- Як капуста буде готова, перекладаємо її в іншу ємність
- Нарізаємо цибулю напівкільцями, дрібною соломкою або маленькими кубиками (хто як любить)
- У сковороді знову розігріваємо рослинну олію й смажимо нарізану цибулю до п’яти хвилин, постійно помішуючи
- Додаємо до цибулі фарш, як тільки вона отримає золотисту скоринку, і смажимо вже на більш потужному вогні
- Все ретельно змішуємо, додаючи солі, перцю та спецій до смаку
- Зменшуємо потужність плити й додаємо капусту
- Перемішуємо
- Накриваємо кришкою
- Готуємо ще хвилин десять, час до часу перемішуючи
- Промиваємо рис в холодній воді
- Вміст сковорідки звільняємо по центру й кладемо туди рис
- Заливаємо всередину 250 мл води
- Посипаємо нашу капусту з фаршем зверху на рис
- Закриваємо кришкою й варимо далі приблизно десять хвилин при мінімальній потужності плити
- Додаємо в страву томатну пасту й знову все перемішуємо
- Оцінюємо на смак ступінь готовності рису
- Якщо рис ще трошки сируватий, то закриваємо кришкою сковороду знову й продовжуємо ще трохи варити
- Якщо вода вся википіла, то ще доливаємо невелику кількість води
- Коли вже рис м’який – вимикаємо вогонь, накриваємо нашу страву кришкою й даємо настоятись їй хвилин десять
- На стіл подаємо зі сметаною та зеленню
Смачного!
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