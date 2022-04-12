Лінію бойових зіткнень відсунули від Дніпропетровської області до Херсонської, – Олександр Вілкул
Лінія військових зіткнень відсунута від Дніпропетровської області і тепер проходить територіями Херсонської
Про це сьогодні, 12 квітня, повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у ефірі телемарафону.
Він також розповів, що під контроль України повернули понад 15 населених пунктів. Наразі спеціалісти відновлюють там інфраструктуру, зокрема лінії електропередач.
- Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов вважає, що ідея створення "ХНР" провалилася, тож російські загарбники будуть намагатися приєднати окуповані території Херсонщини до анексованого Криму
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