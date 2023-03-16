Лише 7% нардепів добровільно подали декларації про доходи за 2021 рік, – Чесно
Лише 7% народних депутатів добровільно подали до НАЗК декларації про доходи за 2021 рік. Найбільше декларацій подали "слуги народу" (8% від складу фракції)
Про це повідомив рух "Чесно".
Станом на 14 березня 2023 року щорічні декларації за 2021 рік подали 29 нардепів. Найбільше нардепів-декларантів – у фракції партії "Слуга Народу" — 20 (8% від складу фракції), далі йдуть представники депутатських груп "Довіра" — 3 (17%), та "За майбутнє" — 2 (11%).
У фракціях "Європейської Солідарності", "Батьківщини", "Голосу" та серед нардепів від забороненої партії ОПЗЖ подано лише по одній декларації.
Позафракційні нардепи не подали жодної декларації.
Серед тих, хто добровільно подав декларації, немає керівництва Верховної Ради, лідерів парламентської більшості та голів інших фракцій і груп.
У русі "Чесно" нагадали, що у зв'язку з воєнним станом народні обранці подають декларації добровільно, але ознайомитись із ними можна буде лише після завершення особливого правового режиму.
- Раніше народного депутата Волинця викрили в умисному недекларуванні майна на суму понад 1,7 млн гривень.
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