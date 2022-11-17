Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"17 листопада 2022 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру народному депутату України IХ скликання в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік, які відрізняються від достовірних даних на 1,7 млн грн", - ідеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, нардеп не вказав два авто і дохід співмешканки.

"У декларації за 2020 рік народний депутат не зазначив два автомобілі, якими він користувався та які на праві власності належать його близьким родичам, а також дохід його цивільної дружини в сумі майже 95 тис. грн. Загалом сума незадекларованого майна більше ніж у 786 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб", - повідомили в САП.

У повідомленні САП не називається ім'я депутата, але за даними Інтерфакс-Україна, йдеться про нардепа від фракції ВО "Батьківщина" Михайла Волинця.

У жовтні НАБУ і САП повідомили Валерієві Пацкану про підозру в неправомірному одержанні компенсації за житло в той час, коли він був нардепом.

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