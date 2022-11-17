САП повідомила про підозру нардепу, який "забув" вказати в декларації майно на 1,7 млн грн
Народного депутата України викрили в умисному недекларуванні майна на суму понад 1,7 млн гривень
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
"17 листопада 2022 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру народному депутату України IХ скликання в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік, які відрізняються від достовірних даних на 1,7 млн грн", - ідеться в повідомленні.
За інформацією правоохоронців, нардеп не вказав два авто і дохід співмешканки.
"У декларації за 2020 рік народний депутат не зазначив два автомобілі, якими він користувався та які на праві власності належать його близьким родичам, а також дохід його цивільної дружини в сумі майже 95 тис. грн. Загалом сума незадекларованого майна більше ніж у 786 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб", - повідомили в САП.
У повідомленні САП не називається ім'я депутата, але за даними Інтерфакс-Україна, йдеться про нардепа від фракції ВО "Батьківщина" Михайла Волинця.
- У жовтні НАБУ і САП повідомили Валерієві Пацкану про підозру в неправомірному одержанні компенсації за житло в той час, коли він був нардепом.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.92
Купівля 39.92Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 40.27Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе