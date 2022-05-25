Лише серйозні поразки на фронті можуть змусити Путіна сісти за стіл перемовин, — Разумков
Ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков переконаний, саме конкретні й послідовні фіаско РФ в зоні активних бойових можуть змінити переговорні позиції. Адже зараз точок перетину для перемовин немає – Росія хоче того, що українці ніколи не визнають
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Сьогодні спільних переговорних позицій практично немає", – наголосив він.
Разумков також зауважив, що Україна може бути відкрито тільки до конкретних зобов’язань з боку НАТО, проте не має розглядати угод, на кшталт Будапештського меморандуму.
"Питання, пов’язані з НАТО, – це теоретично поле для перемовин. Проте за умови, що Україна отримає ті самі гарантії, що країни НАТО, згідно з 5 статтею статуту Північноатлантичного альянсу, однак це може бути забезпечено не всіма державами, а, наприклад, США, Великою Британією, Польщею, Францією, Туреччиною та РФ, хоча угоди останні нічого не варті, але все ж таки", – сказав він.
Разумков додав, що в разі таких зобов’язань з боку НАТО, Україна зможе отримати зброю та реальні потужні кадри збройних сил, які будуть воювати й захищати Україну і разу повторної збройної агресії Росії.
"Якщо ж це буде знову Будапештський меморандум, який буде говорити, що всі будуть вкрай стурбовані, якщо Росія нападе вкотре на Україну, ну звісно, це не варіант для нашої країни й для перемовин", – додав Разумков.
- Переговори між Україною та Росією призупинено, - Подоляк
- Перемога буде кривава, вона точно буде у бою, але кінцівка буде в дипломатії, - Зеленський
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.16
Купівля 34.16Продаж 35.71
-
EUR
Купівля 36.06Продаж 38.04
- Актуальне
- Важливе