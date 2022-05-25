Лише серйозні поразки на фронті можуть змусити Путіна сісти за стіл перемовин, — Разумков

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Сьогодні спільних переговорних позицій практично немає", – наголосив він.

Разумков також зауважив, що Україна може бути відкрито тільки до конкретних зобов’язань з боку НАТО, проте не має розглядати угод, на кшталт Будапештського меморандуму.



"Питання, пов’язані з НАТО, – це теоретично поле для перемовин. Проте за умови, що Україна отримає ті самі гарантії, що країни НАТО, згідно з 5 статтею статуту Північноатлантичного альянсу, однак це може бути забезпечено не всіма державами, а, наприклад, США, Великою Британією, Польщею, Францією, Туреччиною та РФ, хоча угоди останні нічого не варті, але все ж таки", – сказав він.



Разумков додав, що в разі таких зобов’язань з боку НАТО, Україна зможе отримати зброю та реальні потужні кадри збройних сил, які будуть воювати й захищати Україну і разу повторної збройної агресії Росії.



"Якщо ж це буде знову Будапештський меморандум, який буде говорити, що всі будуть вкрай стурбовані, якщо Росія нападе вкотре на Україну, ну звісно, це не варіант для нашої країни й для перемовин", – додав Разумков.



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