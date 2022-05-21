Перемога буде кривава, вона точно буде у бою, але кінцівка буде в дипломатії, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що за підсумками війни Україні доведеться сідати за стіл переговорів із Росією.
Про це Зеленський заявив у інтерв'ю журналістам національного телемарафону.
За словами Зеленського, на початку свого президентського терміну, він вірив, що досягти порозуміння з Росією вдасться за столом переговорів, але цього зробити не вдалося. Проте він додав, що попри повномасштабну війну до перемовин доведеться повертатися.
"Я вважав, що відповідь на багато питань можна буде знайти у діалозі з російською стороною Я дійсно так вважав. А зараз це, як автомобіль. І не бензиновий і не електрокар - гібрид. Тому й війна така - складна. Перемога буде дуже складна.
Перемога буде кривава, вона буде у бою, але кінцівка буде в дипломатії. Я впевнений в цьому. Тому, що є деякі речі, які, окрім стола перемовин, ми не зможемо завершити. Тому що ми хочемо повернути все, а Російська Федерація не хоче все віддати. Іншими словами - не хоче нічого не віддати. Тому кінцівка буде така", - сказав Зеленський.
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