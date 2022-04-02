"Окрім перемоги, український народ не погодиться з жодним результатом", - Зеленський в інтерв'ю Fox News

Про це глава Української держави заявив в інтерв'ю американському новинному телеканалу Fox News, передає Еспресо.TV.



"Перемога правди - це перемога України та українців", - наголосив Зеленський.



"Питання в тому, коли це закінчиться. Це глибоке питання. Це болюче питання. Окрім перемоги, український народ не погодиться з жодним результатом", - додав він.



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Своєю чергою спеціальний кореспондент Fox News Брет Баєр поцікавився, на що Зеленський "готовий погодитися", щоб укласти мирну угоду, а саме - як він ставиться до можливість територіальних поступок України на користь Росії.



"Ми не торгуємо своєю територією", - відповів на це Зеленський.



"Питання територіальної цілісності та суверенітету не обговорюється", - підсумував український президент.

У цьому ж інтерв'ю Зеленський вкотре звернувся до Заходу з проханням надати Україні членство у НАТО.



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