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Євросоюз не може стати посередником у переговорах між Україною і Росією, - Боррель

11 травня, 2022 середа
05:50
Світ Жозеп Боррель

У переговорах між Росією та Україною Європейський союз не може стати посередником

Про це сказав верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, передає Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Він вважає, що лише українська та російська сторони мають визначати результат переговорів.

"Не ми. Росіяни цього не приймуть, як і ми не приймемо Росію як посередника", - наголосив Боррель,

За його словами, Китай як посередник також не підходить, оскільки він схиляється на бік Росії, проте "Туреччина проводить дуже хорошу роботу там. У неї хороші відносини з обома сторонами"

"Найкраще, звичайно, була б Організація Об'єднаних Націй", - додав Боррель.

  • Раніше своє посередництво вже пропонували Туреччина та Ізраїль. Туреччина неоднарозово пропонувала своє посередництво у переговорному процесі, а в Стамбулі навіть пройшли переговори між делегаціями України та РФ. Згодом президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав продовження переговорів у Стамбулі найкоротшим шляхом до припинення російської агресії проти України. У свою чергу ізраїльський прем'єр Нафталі Беннет заявив, що планує виступати посередником між Росією та Україною. Згодом посол Ізраїлю в Росії Олександр Бен Цві запропонував організувати зустріч президентів України та РФ.

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Україна
Росія
ЄС
переговори
війна
Жозеп Боррель
переговори з Росією
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