Посол Ізраїлю в РФ запропонував влаштувати зустріч Зеленського та Путіна в Єрусалимі

Про це Бен Цві заявив російським ЗМІ.

За його словами, Ізраїль готовий прийняти зустріч президентів України та Росії, якщо вони досягнуть відповідної домовленості.

"Ізраїль підтверджує готовність прийняти в Єрусалимі можливу зустріч лідерів РФ та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Але знову ж таки вони повинні ухвалити відповідне рішення", - сказав Бен Цві.

Він додав, що Ізраїль вважатиме за велику честь приймати переговори президентів України та РФ на своїй території.

"Делегації РФ та України могли б проводити зустрічі в Єрусалимі, як це було у Стамбулі", - запропонував Бен Цві.

12 березня Володимир Зеленський заявив, що хоче провести переговори з Росією у Єрусалимі за посередництва прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенета.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb