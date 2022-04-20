Посол Ізраїлю в РФ запропонував влаштувати зустріч Зеленського та Путіна в Єрусалимі
Посол Ізраїлю в Росії Олександр Бен Цві запропонував організувати зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним у Єрусалимі
Про це Бен Цві заявив російським ЗМІ.
За його словами, Ізраїль готовий прийняти зустріч президентів України та Росії, якщо вони досягнуть відповідної домовленості.
"Ізраїль підтверджує готовність прийняти в Єрусалимі можливу зустріч лідерів РФ та України Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Але знову ж таки вони повинні ухвалити відповідне рішення", - сказав Бен Цві.
Він додав, що Ізраїль вважатиме за велику честь приймати переговори президентів України та РФ на своїй території.
"Делегації РФ та України могли б проводити зустрічі в Єрусалимі, як це було у Стамбулі", - запропонував Бен Цві.
- 12 березня Володимир Зеленський заявив, що хоче провести переговори з Росією у Єрусалимі за посередництва прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенета.
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