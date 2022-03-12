Зеленський виступає за переговори з РФ у Єрусалимі

Про це він сказав під час пресконференції з іноземними ЗМІ, передає Еспресо.TV.

"Що стосується країни Ізраїлю і посереднисцтва прем'єр-міністра Беннета. Ми загалом позитивно ставимося до посередництва когось, але я не називаю пана Беннета кимось, бо вважаю, що він може відіграти важливу роль. Насамперед, тому що Ізраїль така країна. У ній багато історії та багато паралелей… Ми говорили з паном Беннетом, і я йому казав, що це неправильно та не конструктивно зустрічатися у Росії, Україні та Білорусі. Це не ті точки, де ми можемо знайти порозуміння, щоб зупинити війну. Чи вважаю я, що Ізраїль, особливо Єрусалим, може бути такою точкою? Я вважаю, що так", - сказав Зеленський.

Глава держави також вважає, що Ізраїль міг би бути учасником договору про гарантії безпеки для України, проти якої зараз воює Росія.

"Коли ми говоримо про гарантії безпеки і те, які країни мають бути у договорі по гарантії безпеки для України – чи вважаю я, що серед цих країн має бути ІЗраїль, однозначно", – додав він.

Нагадаємо, The Jerusalem Post написали, що прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт сказав Володимиру Зеленському, що він рекомендує Києву прийняти вимоги Володимира Путіна для припинення війни, але президент України відмовився. Пізніше в Офісі президента спростували цю інформацію.