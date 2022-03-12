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Війна з Росією: хроніка
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Прем'єр Ізраїлю порадив Зеленському здатися Росії та виконати умови Путіна, - The Jerusalem Post

12 березня, 2022 субота
11:10

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт сказав Володимиру Зеленському, що він рекомендує Києву прийняти вимоги Володимира Путіна для припинення війни, але президент України відмовився

Про це повідомляє The Jerusalem Post з посиланням на слова українського чиновника.

Джерело стверджує, що телефонний дзвінок ініціював Беннет. Прем'єр Ізраїлю порадив Зеленському прийняти умови президента РФ для припинення війни, які означають багато жертв української сторони.

"На вашому місці я б подумав про життя своїх людей і прийняв пропозицію", - сказав Беннет.

"Я вас зрозумів", - коротко відповів на це Зеленський.

Згідно з інформацією видання, президенту України та його оточенню ця порада не сподобалася.

"Беннет сказав нам здатися. Ми не маємо наміру це робити. Ми знаємо, що пропозиція Путіна - це лише початок", - підкреслив чиновник.

Протягом останніх двох тижнів офіс прем'єр-міністра та МЗС Ізраїлю заявляли, що посередницькі зусилля Ізраїлю змушують їх дотримуватися ще більш обережного та збалансованого підходу. Посадовець також повідомив, що Ізраїль попросив Україну не просити більше військової та оборонної допомоги, оскільки такий запит може зашкодити посередницьким зусиллям.

За словами чиновника, офіс Зеленського не бачить результатів від посередництва Ізраїлю. Він зауважив, що Беннетт не стільки посередник, скільки функціонує як поштова скринька і просто передає повідомлення між двома сторонами. Він додав, що посереднику необхідно спробувати знайти компроміс між двома сторонами і зробити власні пропозиції.

"Нам не потрібна поштова скринька. У нас їх достатньо. Якщо Беннет хоче бути нейтральним і посередником, ми очікуємо, що він призначить когось, хто працюватиме над цим день і ніч, і спробує знайти компроміс", - заявив співрозмовник видання.

Українські чиновники вважають, що участь Беннета в дипломатичних зусиллях пов’язана з його небажанням займати чітку позицію щодо російського вторгнення в Україну через страх, що це зашкодить зв’язкам Ізраїлю з Росією.
 


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Ізраїль
Володимир Зеленський
війна з Росією
Володимир Путiн
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