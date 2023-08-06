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Лише за останній тиждень РФ застосувала проти України 65 ракет і 178 дронів, - Зеленський

6 серпня, 2023 неділя
20:38
Війна з Росією ракета

У неділю, 6 серпня, президент Володимир Зеленський назвав кількість зброї, яку російська армія застосувала проти України протягом останнього тижня: 65 ракет і 178 ударних дронів, з них 87 "шахедів"

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Лише за один цей тиждень російські терористи застосували проти нас вже 65 різних ракет, 178 ударних дронів, із них 87 "шахедів", - заявив лідер держави.

Зеленський наголосив, що суттєву частину ворожих цілей вдалося знищити.

"Ми зробимо все, щоб український повітряний щит ставав тільки міцнішим. Саме тут, саме в нашому небі можемо довести, що терор програє. Всі разом можемо це довести – усі партнери", - додав президент.

За його словами, кожне знищення російських ракет у небі України, а особливо таких, як аеробалістичні "кинджали", дають впевненість світу, що держава-терорист не здатна зламати спільну безпеку.

"Дуже важлива відповідальна позиція кожного з партнерів щодо постачання систем ППО і ракет до них. Повний захист від терору потрібен тут, щоб потім не довелося думати, як захистити від нього ще й інші народи", - зауважив Зеленський.

  • Президент України Володимир Зеленський узяв участь у заходах з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ та вручив високі державні нагороди й бойові прапори військовим частинам.

Україна
Росія
зброя
Володимир Зеленський
ППО
російська армія
ЗСУ
тероризм
безпілотник
ракетний удар
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