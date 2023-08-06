Зеленський нагородив бійців з Повітряних сил ЗСУ

Про це повідомило офіційне представництво Володимира Зеленського.

"Сьогодні ми відзначаємо важливий день для нашої рідної України – професійний день сил, чиє найголовніше завдання – берегти життя людей. І воїни Повітряних сил Збройних Сил України з честю виконують це важливе завдання, досягають потрібних нашій державі потужних результатів і здобувають справжню славу для кожного й кожної з нас, для всієї України", – зазначив Володимир Зеленський, звертаючись до військовослужбовців ПС ЗСУ.

Як розповів президент, за час повномасштабної війни українські льотчики здійснили понад 14 тис. бойових вильотів, воїни Повітряних сил збили понад 3,5 тис. літаків, гелікоптерів і ракет окупантів та ще понад 2 тис. ворожих ударних дронів.

"Я дякую всім вам, українські воїни, за кожну збиту російську ракету та кожен знищений дрон ворога", – сказав він.

Окремо він також відзначив важливий успіх Повітряних сил ЗСУ в знищенні російських гіперзвукових ракет "кинджал", якими РФ довго намагалася залякувати весь світ.

Фото: пресслужба президента України

Водночас за словами Володимира Зеленського, з початку російської агресії 42 захисникам українського неба надано звання Героя України, 26 із них – посмертно. Державними нагородами відзначені 3198 воїнів ПС ЗСУ, із них 280 – посмертно.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять військовослужбовців Повітряних сил, які віддали свої життя за Україну.

Володимир Зеленський також висловив подяку всім у світі, хто допомагає захищати українське небо й життя людей.