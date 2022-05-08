Лисичанськ та Сєвєродонецьк знеструмлені внаслідок ворожого авіаудару

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Зранку російська армія відкрила вогонь по Лисичанську. Застосована артилерія, нанесені авіаудари. Про кількість руйнувань житлового фонду буде повідомлено окремо. Однак знов маємо руйнування об’єктів критичної інфраструктури – обірвані потужні лінії електропередачі напругою 200 кВ", – написав він.

Унаслідок обриву лінії електропередач без світла спершу залишився Лисичанськ, а згодом – і Сєвєродонецьк.

В ОВА запевняють, що аварійна бригада вирушить на обстеження, щойно безпекова ситуація дозволить.

Нагадаємо, станом на 6 травня ворожі обстріли тримали Лисичанськ у складній ситуації. Туди організовано постійний підвіз води та гуманітарної допомоги, тому що люди ще залишаються у Лисичанську, хоча евакуація відбувається кожного дня.

Станом на 4 травня із Сєвєродонецька і Лисичанська було успішно евакуйовано 29 місцевих жителів.

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Фото: reuters