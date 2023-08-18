Лісовий закликав не змушувати учнів йти на перший урок, якщо вони втомлені через нічні тривоги
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий просить, якщо дитина через нічні тривоги не виспалася та втомлена, то не варто змушувати її йти на перший урок
Про це Лісовий написав у Фейсбуці.
"На моє переконання, якщо дитина не виспалася і почувається втомленою на ранок, не варто її змушувати йти на перший урок. Це нормально пропустити заняття й наздогнати цю тему пізніше", - пише міністр і додає, що це можна зробити завдяки платформі Всеукраїнської школи онлайн.
Лісовий наголосив, що дитині, яка не змогла написати самостійну або контрольну роботу, треба дати шанс зробити це пізніше.
"Треба бути реалістами й розуміти, що втомлена дитина навряд зможе сприймати матеріал на уроці та мати необхідний рівень концентрації. Часом дорослим так само складно сфокусуватися після безсонної ночі, тоді що казати про школярів", - зазначив Лісовий.
Крім того, якщо учитель веде онлайн-урок і в нього почалася тривога, а в дітей - ні, то він має перервати заняття та йти до укриття, якщо є можливість продовжити навчання з укриття - це добре: "Безпека - понад усе".
За словами міністра, ментального здоровʼя школярів і вчителів важливіше, аніж оцінки й правила.
- Освітяни оновлюють дисципліну "Захист України", яка буде включати більше практики, знань та життєво необхідних умінь. Предмет викладатимуть за новою методикою.
- Також, за словами міністра освіти і науки України Оксена Лісового, мінна безпека буде включена до шкільної програми "Здоров’я, безпека та добробут" як обов’язковий компонент.
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