Про це Лісовий написав у Фейсбуці.

"На моє переконання, якщо дитина не виспалася і почувається втомленою на ранок, не варто її змушувати йти на перший урок. Це нормально пропустити заняття й наздогнати цю тему пізніше", - пише міністр і додає, що це можна зробити завдяки платформі Всеукраїнської школи онлайн.

Лісовий наголосив, що дитині, яка не змогла написати самостійну або контрольну роботу, треба дати шанс зробити це пізніше.

"Треба бути реалістами й розуміти, що втомлена дитина навряд зможе сприймати матеріал на уроці та мати необхідний рівень концентрації. Часом дорослим так само складно сфокусуватися після безсонної ночі, тоді що казати про школярів", - зазначив Лісовий.

Крім того, якщо учитель веде онлайн-урок і в нього почалася тривога, а в дітей - ні, то він має перервати заняття та йти до укриття, якщо є можливість продовжити навчання з укриття - це добре: "Безпека - понад усе".

За словами міністра, ментального здоровʼя школярів і вчителів важливіше, аніж оцінки й правила.