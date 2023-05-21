Про це заявила журналістам у Ризі в неділю, 21 травня, міністр оборони Латвії Інара Мурнієце, повідомляє портал Delfi.

Також вона зазначила, що на базі Емарі в Естонії заплановані ремонтні роботи, тому вже наступного року Німеччина здійснюватиме патрулювання з бази Ліелварде.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур своєю чергою повідомив, що база Емарі вже десять років використовується для патрулювання повітряного простору країн Балтії, і зараз база потребує ремонту. Наразі проводяться закупівлі, а роботи планується розпочати наступної весни, але реконструкція займе приблизно 6-8 місяців.

Відомо, що хоча база ВПС Ліелварде не використовувалась спеціально для проведення місій повітряного патрулювання НАТО, вона відповідає усім стандартам альянсу. Досі Ліелварде регулярно приймала літаки всіх типів країн-союзників НАТО. Це можуть бути вертольоти, великогабаритні вантажні літаки або винищувачі п'ятого покоління, повідомили в Міністерстві оборони Латвії.

Вже повідомлялося, що цього тижня міністри оборони країн Балтії домовилися про значне збільшення підтримки з боку приймаючої країни тим союзникам по НАТО, які патрулюють повітряний простір в небі країн Балтії.

Це зобов'язання було підкріплене підписанням нової спільної угоди про розподіл витрат на розміщення патрулів НАТО в повітряному просторі.

Члени НАТО патрулюють повітряний простір Латвії, Литви й Естонії на ротаційній основі з березня 2004 року, коли країни Балтії були прийняті до Альянсу. З 2004 року патрулювання здійснюється з авіабази Шяуляй в Литві, але з 2014 року місія підтримки також здійснюється з бази Емарі в Естонії.