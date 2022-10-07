Про це повідомили на сайті Книжкового Арсеналу.

Стало відомо які 11 українських видавництв візьмуть участь в ярмарку, а саме: #книголав, "Vivat", "А-ба-ба-га-ла-ма-га", "Видавництво Старого Лева", "Каламар", "Крокус", "Маміно", "Портал", "Ранок", "Час майстрів" та "Чорні вівці".

Видавці візьмуть участь через доступ до онлайн-платформи фестивалю, а одне з видавництв відвідає ярмарок.

Доступ до онлайн-платформи дасть їм змогу організувати B2B-переговори з видавцями та ілюстраторами з Іспанії та видавцями з інших країн, а також презентувати свої видавництва та каталоги прав.

"Від імені FLIC ми хочемо підтримати всю команду Міжнародного фестивалю «Книжковий Арсенал» і започаткувати ті напрямки співпраці, які в цей тривожний час підсилять голос і видимість у світі української літературної культури. У такий спосіб ми бажаємо дати початок майбутній співпраці, що сприятиме популяризації української літератури для дітей і підлітків, і навпаки", - розповіла Магалі Хомс, директорка фестивалю FLIC.

Окрім того, всі учасники ярмарку видавців Фестивалю дитячої та юнацької літератури та мистецтв FLIC познайомляться з діяльністю Книжкового Арсеналу та професійною програмою "Література на експорт", де зможуть дізнатися про український книжковий ринок.

"Для Книжкового Арсеналу ця співпраця - продовження вектора, заданого програмою «Література на експорт». Ми радіємо цій можливості представити укрдитліт міжнародній спільноті на такому креативному та відомому майданчику. Співпраця між Книжковим Арсеналом та FLIC починається в складний рік, але тим цінніші ці наші нові партнерські зв’язки, тим сміливіше думаємо про перспективні спільні проєкти в майбутньому", - зазначила Юлія Козловець, координаторка Міжнародного фестивалю "Книжковий Арсенал".

Довідка

Фестиваль дитячої та юнацької літератури і мистецтв FLIC - це проєкт, спрямований на популяризацію читання та формування літературного смаку.

Понад 10 років досліджує та практикує різноманітні способи сприйняття літератури, залучаючи до цього всіх, хто супроводжує дітей та молодь на шляху літературних відкриттів.

Організатор Фестивалю – некомерційна організація Tantàgora.

10 вересня стало відомо, що проєкт "Українська книжкова поличка" функціонує вже у 18 країнах, серед яких країни Європи, Азії, Близького Сходу, а незабаром книжки для українських дітей з’являться і в Африці.

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